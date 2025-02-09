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04:06, 9 февраля 2025Путешествия

Землетрясение произошло у Каймановых Островов

USGS: Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у Каймановых Островов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Stringer / Reuters

Землетрясение зафиксировано у берегов Островов Кайман, его магнитуда достигла 7,6. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что сохраняется угроза цунами. По данным ведомства, эпицентр располагался в 210 километрах к юго-западу от города Джорджтаун, где проживают 29 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших не приводится.

4 февраля в Индонезии произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигла 6,2 — это уже считается сильным землетрясением. Эпицентр, по данным специалистов, находился в море в 86 километрах от острова Дой.

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