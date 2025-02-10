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13:52, 10 февраля 2025Спорт

16-летний казахстанский футболист перейдет в «Челси»

16-летний казахстанский футболист Дастан Сатпаев перейдет в «Челси»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Белорусская федерация футбола / YouTube

Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли соглашения о трансфере 16-летнего нападающего Дастана Саптаева. Об этом сообщается на странице казахстанского клуба во «ВКонтакте».

Соглашение вступит в силу летом 2026 года, когда игроку исполнится 18 лет. До этого момента Сатпаев останется футболистом «Кайрата». Условия сделки не раскрываются, по информации портала Transfermarkt, лондонцы заплатят за форварда 2,4 миллиона евро.

«Поздравляем Дастана с этим важнейшим шагом в карьере! Мы гордимся его достижениями и уверены, что впереди его ждут новые вершины!» — говорится в заявлении «Кайрата».

Сатпаев дебютировал за главную команду «Кайрата» в мае прошлого года в возрасте 15 лет. В его активе один забитый мяч в пяти встречах.

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