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10:36, 10 февраля 2025Силовые структуры

Бывшую российскую воспитательницу осудили за избиение глухих детей

В Якутске суд дал 4 года колонии экс-воспитательнице за истязание глухих детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Якутский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую воспитательницу школы-интерната для глухих детей, которая в течение нескольких лет истязала воспитанников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Якутии.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 307 («Дача заведомо ложных показаний») УК РФ. Ее также лишили права заниматься связанной с воспитанием детей деятельностью на 2,5 года.

Как установил суд, в период с 2018-го по 2022 год осужденная регулярно избивала воспитанников дома-интерната, будучи недовольной их поведением. Назначенный срок она проведет в колонии общего режима и выплатит моральный вред в размере 600 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского дома, подозреваемой в истязании трех воспитанников.

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