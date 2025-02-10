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12:25, 10 февраля 2025Экономика

Цены на газ в Европе выросли

Цены на газ в ЕС впервые с февраля 2023 года достигли $620 за тысячу кубометров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Стоимость природного газа в Европе выросла до максимума за два года. Мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах, который является бенчмарком для региона, торгуется на уровне 620 долларов за тысячу кубометров, что в последний раз наблюдалось в феврале 2023 года, сообщает Bloomberg.

Причиной роста более чем на пять процентов в понедельник, 10 февраля, стало ожидающееся похолодание в северо-западной части Европы, что повышает спрос на отопление.

Дополнительным негативным фактором остаются минимальные за последние три года запасы газа в европейских хранилищах на текущую дату. К середине февраля они заполнены только на 49 процентов, хотя годом ранее наблюдался уровень 67 процентов, что повлияет на закупки летом. К этому, помимо холода, привели продолжительные периоды маловетренной погоды, что сказывается на выработке ветроэлектростанций.

Главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен предупредил, что риски прийти к весне с незначительными запасами газа растут, что толкает цены вверх на ближайшие месяцы.

В аналитической компании Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) предполагают, что к концу отопительного периода запасы опустятся до 37 процентов. Эксперты отмечают, что рост потребления газа со стороны населения и коммерческих организаций в феврале может составить 17 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план, предусматривающий полный отказ от российского газа и одновременно снижение цен на него. Документ представят до конца месяца.

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