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10:02, 10 февраля 2025Наука и техника

Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией

Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией на услуги связи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Zheng Taotao / Globallookpress.com

Китайский оператор Spacesail, располагающий спутниками Qianfan — потенциальными конкурентами американской системы SpaceX Starlink, — подписал соглашение с малайзийской компанией Measat, предполагающее предоставление услуг спутникового интернета. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что соглашение может расширить космический и коммуникационный сектор Малайзии, укрепить китайско-малайзийские отношения и повысить позиции компании Spacesail на мировом рынке спутниковой связи.

Согласно открытым данным, компания Measat специализируется на интеграции спутниковых сетей с целью предоставления услуг цифровой связи, особенно в отдаленных районах.

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Издание напоминает, что ранее Spacesail подписала соглашение с Бразилией, предполагающее предоставление услуг связи в 2026 году, и с Казахстаном. На данный момент китайский оператор запустил 72 космических аппарата. В его планы входит наращивание орбитальной группировки до 14 тысяч спутников.

В январе агентство «Синьхуа» сообщило, что в Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan.

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