Китайский конкурент Starlink подписал соглашение с Малайзией на услуги связи

Китайский оператор Spacesail, располагающий спутниками Qianfan — потенциальными конкурентами американской системы SpaceX Starlink, — подписал соглашение с малайзийской компанией Measat, предполагающее предоставление услуг спутникового интернета. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что соглашение может расширить космический и коммуникационный сектор Малайзии, укрепить китайско-малайзийские отношения и повысить позиции компании Spacesail на мировом рынке спутниковой связи.

Согласно открытым данным, компания Measat специализируется на интеграции спутниковых сетей с целью предоставления услуг цифровой связи, особенно в отдаленных районах.

Издание напоминает, что ранее Spacesail подписала соглашение с Бразилией, предполагающее предоставление услуг связи в 2026 году, и с Казахстаном. На данный момент китайский оператор запустил 72 космических аппарата. В его планы входит наращивание орбитальной группировки до 14 тысяч спутников.

В январе агентство «Синьхуа» сообщило, что в Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan.