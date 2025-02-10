Москвичам назвали время прихода морозов

Синоптик Позднякова: К Сретению в столице похолодает до минус 12 градусов

К субботе, 15 февраля, в Москве похолодает ночью до минус 10-12 градусов Цельсия, днем до минус 5-7 градусов. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Таким образом на праздник Сретения температура в столичном регионе окажется ниже нормы на 1,5 градуса. Пик похолодания придется на воскресенье, 16 февраля, когда температура в течение суток будет опускаться до минус 13 градусов. Умеренный мороз сохранится в столичном регионе до второй декады февраля.

Ранее синоптик Александр Шувалов предсказал сугробы и метель в столичном регионе в выходные, 15-16 февраля. Позднякова также пообещала москвичам снежный День всех влюбленных — пятницу, 14 февраля.