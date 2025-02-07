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17:29, 7 февраля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина

Синоптик Позднякова: День святого Валентина в Москве выдастся снежным
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

День всех влюбленных в столице может выдаться снежным. О погоде в праздничный день телеканалу «Москва 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На следующей неделе в четверг и пятницу, 13-14 февраля, синоптик ожидает снегопад. Осадки будут небольшими: за сутки максимум выпадет 1-2 миллиметра снега, поэтому сугробов не наметет, предупреждает Позднякова. «Где снега нет, так его и не будет. А где он лежит, он будет более белого цвета», — пообещала она. Рекордных скачков атмосферного давления метеоролог также не прогнозирует.

Температура в День святого Валентина поднимется выше климатической нормы. Такая аномалия будет сохраняться всю следующую неделю, с 10 по 16 февраля: в начале недели воздух прогреется на 2-3 градуса выше средних значений февраля, а к концу — аномалия достигнет 4 градусов. Несмотря на это в Москве будет держаться легкий морозец. Днем ожидается до минус 3 градусов, а ночью похолодает до минус 7. К выходным столбики термометров по ночам опустятся до 10 градусов ниже нуля.

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