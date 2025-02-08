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20:52, 8 февраля 2025Экономика

Синоптик пообещал сугробы и метель в Москве

Синоптик Шувалов: В Москве к выходным 15-16 февраля могут быть сугробы и метель
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В московском регионе ожидаются сугробы и метель к выходным 15-16 февраля. Такой прогноз дал «АиФ» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, на следующей неделе Москву может накрыть устойчивый снежный покров, как и полагается в феврале. Приблизительно 13 февраля на регион нахлынут с севера циклоны и атмосферные фронты, а через несколько дней придет циклон с Балкан, который принесет метель и сугробы.

7 февраля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала москвичам снежный День всех влюбленных.

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