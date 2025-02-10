На заднем дворе одного дома неожиданно нашли 102 ядовитые змеи среди посадок

В Австралии ловец рептилий выловил на одном заднем дворе 102 ядовитые змеи

В Сиднее, Австралия, пара внезапно узнала, что на их заднем дворе, среди посадок, живут 102 черные змеи. Об этом сообщает Yahoo News Australia.

Домовладельцы обратились за помощью к профессиональному ловцу рептилий, после того как за две недели заметили на участке около четырех краснобрюхих змей. Прибывший специалист Дилан исследовал задний двор пары и неожиданно нашел рассадник змей. Они принадлежали к ядовитому виду краснобрюхих черных аспидов.

Когда Дилан начал вытаскивать из посадок змею за змей, домовладельцы надели высокие ботинки и длинные штаны и стали помогать ему. Через три часа они вместе выловили 5 взрослых самок и 71 змееныша и сняли свой улов на видео. После этого Дилан положил всех пойманных змей в мешок, где две змеи родили еще детенышей: всего змей стало 102. Он отметил, что пойманных рептилий выпустят на свободу.

Специалисты объяснили, что краснобрюхим черным аспидам свойственно собираться и рожать в одно время. Однако они редко образуют настолько большие группы.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина поймал и вытащил из воды огромного питона. Он на глазах прохожих голыми руками вытянул змею из-под моста.