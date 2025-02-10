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09:59, 10 февраля 2025Культура

Названа причина смерти актера Олега Стриженова

Shot: Актер Олег Стриженов скончался от последствий ишемического инсульта
Ольга Коровина

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова, по предварительным данным, стали последствия ишемического инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, у 95-летнего Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Артисту потребовалась срочная госпитализация из-за острого нарушения мозгового кровообращения. 9 февраля сообщалось, что актер скончался в больнице.

Ранее стало известно, что артист и медиаменеджер Игорь Янковский, племянник народного артиста СССР Олега Янковского, ушел из жизни после тяжелой болезни. Представителю легендарной актерской династии было 73 года.

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