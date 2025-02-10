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16:51, 10 февраля 2025Наука и техника

Полет Су-57 назвали главной сенсацией выставки Aero India

Коротченко: Летная программа Су-57 станет главной сенсацией выставки Aero India
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Летная программа истребителя пятого поколения Су-57 станет главной сенсацией выставки Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля на территории авиабазы «Елаханка». Преимущества демонстрации возможностей самолета назвал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

«Участие в летной программе авиасалона в Бангалоре новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 станет главной военно-технической сенсацией этого мероприятия и одним из важнейших событий для Индии. (…) Мы рассчитываем, что в ходе летной программы с Су-57 ознакомятся премьер-министр Нарендра Моди, высшее руководство минобороны и индийских ВВС», — сказал он.

Коротченко допустил, что в ходе возможных переговоров стороны могут принять решение о начале совместной разработки российско-индийского истребителя пятого поколения.

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По его словам, Индии необходимо обеспечить свои военно-воздушные силы современными истребителями, поскольку один из главных геополитических конкурентов ДелиКитай — уже выпустил сотни истребителей пятого поколения J-20.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную летную программу истребителя Су-57Э на Aero India.

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