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11:58, 6 февраля 2025Наука и техника

В Индии представят обновленную летную программу Су-57Э

Летчик Богдан представит обновленную летную программу Су-57Э на Aero India
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную летную программу истребителя пятого поколения Су-57Э на выставке Aero India, которая пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе «Елаханка» в Индии. Об этом сообщили в «Ростехе».

«Новейший самолет пятого поколения Су-57Э впервые будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025. Истребитель примет участие в демонстрационных полетах. Обновленную летную программу представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан», — говорится в сообщении.

Также на стенде Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) посетители выставки смогут «полетать» на VR-тренажере Су-57Э.

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В январе заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов допустил, что Воздушно-космические силы России будут использовать Су-57 минимум 50 лет.

В том же месяце глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что выпуск истребителей Су-57 в России нарастят за счет расширения производственных мощностей ОАК.

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