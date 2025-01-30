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06:31, 30 января 2025Наука и техника

В России оценили срок службы Су-57

Генерал Попов: Истребители Су-57 будут использовать минимум 50 лет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Истребитель пятого поколения Су-57 будут использовать минимум 50 лет. Срок службы российского самолета оценил заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

«Су-57 — уже не просто самолет, а целая платформа: и истребитель, и ударно-разведывательный комплекс, и истребитель дальнего и ближнего боя. Технологического задела хватит минимум на 50 лет службы. Это платформа истребителя 21-го века. И только потом, через 50 лет, вероятно, начнется процесс снятия Су-57 с вооружения», — сказал он.

Попов подчеркнул, что Су-57 может стать ведущим самолетом, который сможет координировать работу группы беспилотников. Он допустил, что в течение всего срока службы в конструкцию самолета будут вносить значительные изменения.

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Прототип истребителя Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а в 2020-м Воздушно-космические силы России получили первый серийный самолет.

В декабре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что «Объединенная авиастроительная корпорация» передала Министерству обороны России партию Су-57 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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