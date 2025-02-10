Посол России заявил об уважении к нейтралитету одной постсоветской страны

Посол Волынкин: Россия с уважением относится к нейтралитету Туркменистана

Россия относится с большим уважением к нейтралитету Туркменистана. Об этом написал посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в статье, опубликованной в официальной газете «Нейтральный Туркменистан».

«В 2025 году Туркменистан будет отмечать 30-летнюю годовщину своего дважды признанного ООН постоянного нейтралитета. Хотел бы отметить, что в России всегда с большим уважением относились к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу», — заявил дипломат. По его словам, такой подход обеспечивает глобальную стабильность и геополитическое равновесие в мире.

Он также отметил, что отношения Москвы и Ашхабада всегда строились на прочном фундаменте. В пример он привел Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве в 2022 году между двумя странами. Волынкин заявил о дальнейшем углублении отношений между Россией и Туркменистаном в области безопасности Центральной Азии и мира.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин встретился с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде. Параллельно он встретился там с главой Ирана Масудом Пезешкианом.