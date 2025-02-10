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08:34, 10 февраля 2025Бывший СССР

Президент Литвы попрощался с Лениным на фоне отключения от БРЭЛЛ

Президент Литвы Науседа попрощался с Лениным и Россией во время выхода из БРЭЛЛ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с первым лидером СССР Владимиром Лениным и Россией во время выхода из единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ). Видео с этим моментом он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«До свидания, Россия, до свидания Ленин», — говорит президент Литвы на видео. Науседа сделал это в окружении европейских политиков.

После этого он объявил об окончательном выходе страны из БРЭЛЛ. Это происходило в рамках встречи лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отключение стран Балтии от БРЭЛЛ станет продолжением уничтожения этих стран, которые имели предпосылки к процветанию. «"Свобода" от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась», — заявила дипломат.

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