Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 9 февраля 2025Бывший СССР

Захарова высказалась об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ

Захарова назвала уничтожением стран региона отключение Прибалтики от БРЭЛЛ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) станет продолжением уничтожения тех стран, которые имели предпосылки к процветанию, считает спикер МИД Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Так она прокомментировала реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение стран Балтии отключиться от системы БРЭЛЛ «свободой от угроз и шантажа».

«"Свобода" от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — считает Захарова.

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. В России назвали отказ стран Балтии от российской энергии политическим шагом.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Европейские правые партии решили «сделать Европу снова великой»

      Захарова высказалась об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ

      Автобус столкнулся с легковушкой в Москве

      В Германии призвали не ждать Трампа и завершить конфликт на Украине

      Главу российского города заключили под стражу за взяточничество

      Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии

      Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию

      Российские войска отразили контратаки ВСУ в Курской области

      Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «напала сумасшедшая китаянка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше