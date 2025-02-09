Захарова высказалась об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ

Захарова назвала уничтожением стран региона отключение Прибалтики от БРЭЛЛ

Отключение Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) станет продолжением уничтожения тех стран, которые имели предпосылки к процветанию, считает спикер МИД Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Так она прокомментировала реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала решение стран Балтии отключиться от системы БРЭЛЛ «свободой от угроз и шантажа».

«"Свобода" от науки и образования, суверенитета и развития с Прибалтикой уже случилась. Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — считает Захарова.

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией в субботу, 8 февраля. После этого энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. В России назвали отказ стран Балтии от российской энергии политическим шагом.