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12:55, 8 февраля 2025Бывший СССР

В России назвали отказ стран Балтии от российской энергии политическим шагом

Постпредство РФ при ЕС: Отключение стран Балтии от БРЭЛЛ принесет вред Евросоюзу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom  

Отключение стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) является политическим шагом и принесет им, как и всему Евросоюзу, большой экономический ущерб. С таким заявлением выступило постпредство России при ЕС, передает ТАСС.

Дипломаты утверждают, что стоимость электроэнергии в регионе вырастет, надежность работы энергосистем снизится, а все вместе это приведет к подрыву конкурентоспособности экономики Евросоюза.

О желании Латвии, Литвы и Эстонии выйти из БРЭЛЛ впервые стало известно в 2017 году, хотя на тот момент конкретных договоренностей еще не было. Официально стороны сообщили о принятом решении в 2019 году, тогда же сроком отключения был назван 2025 год.

В июле прошлого года министры энергетики трех республик подтвердили, что все они полностью готовы к синхронизации с электросетями континентальной Европы в феврале 2025 года. При этом от импорта российской электроэнергии страны Балтии отказались еще в мае 2022 года. Европейская биржа электроэнергии Nord Pool прекратила торги российской электроэнергией.

Ранее сегодня, 8 февраля, Минэнерго России сообщило, что в связи с разрушением энергокольца БРЭЛЛ энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. В ведомстве подчеркнули, что регион был полностью готов к такому развитию событий, а суммарная мощность калининградских электростанций вдвое превышает пиковое потребление региона.

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