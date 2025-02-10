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15:28, 10 февраля 2025Мир

Президент Румынии назвал дату своей отставки

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что уйдет в отставку 12 февраля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что уйдет в отставку 12 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября 2024 года. Ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства. Второй тур должен был состояться 8 декабря, однако Конституционный суд страны 6 декабря аннулировал итоги первого тура выборов.

1 февраля бюро парламента Румынии отклонило запрос о приостановлении полномочий президента страны Клауса Йоханниса. Запрос об импичменте был подан в середине января несколькими оппозиционными партиями. Было предложено созвать заседание, чтобы обсудить соответствующий вопрос, однако инициативу отвергли из-за формальности.

Ранее кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена хотела втянуть Румынию в конфликт на Украине. По его мнению, президент Йоханнис действует в интересах западных союзников Киева.

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