Привлекательность Су-57 для Индии объяснили

Коротченко: Россия готова передать Индии технологии для производства Су-57

Российская сторона готова передать Индии технологии для производства истребителя пятого поколения Су-57 на индийских предприятиях. Привлекательность российского самолета для Индии объяснил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Китай, который остается главным геополитическим конкурентом Индии в регионе, уже выпустил около 300 истребителя J-20. По этой причине Дели необходимо максимально быстро обеспечить собственные военно-воздушные силы современными самолетами. Разработка нового изделия займет много времени, поэтому Индия может использовать американский F-35 или российский Су-57 для создания собственного парка истребителей.

«Среди преимуществ Су-57 эксперт выделяет возможность на его базе предложить проект двухместной версии данной машины, что является обязательным требованием индийских ВВС. Кроме того, Россия в рамках программы Make in India готова передать Индии полный объем технологий и компетенций для дальнейшего запуска производства на предприятиях корпорации HAL», — говорится в материале.

Также Коротченко отметил, что Су-57 — это двухдвигательный самолет, который способен поражать наземные цели и завоевывать господство в воздухе. Это тоже является основным требованием к перспективному самолету для военно-воздушных сил Индии.

В феврале 2023 года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия готова сотрудничать с Индией по проекту истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA). Он подчеркнул, что у сторон есть успешный опыт взаимодействия по самолету Су-30МКИ.