Россия заявила о готовности сотрудничать с Индией по проекту Су-57

«Рособоронэкспорт»: Россия готова сотрудничать с Индией по проекту Су-57

Россия готова сотрудничать с Индией по проекту истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA). Об этом в интервью ТАСС на полях международного авиасалона Aero India 2023, проходящего в Бангалоре, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Корреспондент агентства спросил руководителя компании о перспективах российско-индийского сотрудничества, предполагающего создание на основе Су-57 истребителя пятого поколения для Дели. Михеев отметил, что у сторон уже есть положительный опыт взаимодействия по самолету Су-30МКИ.

«Россия готова продолжать сотрудничество в этой сфере, в том числе по истребителю пятого поколения, производить новые самолеты после подписания контракта на мощностях корпорации HAL. Это зависит от решений индийской стороны», — заявил глава компании.

В том же интервью Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» обсуждает производство дополнительной партии российских сверхзвуковых истребителей Су-30МКИ на территории Индии.

13 февраля истребители Су-30МКИ и МиГ-29UPG Военно-воздушных сил Индии открыли летную программу международной аэрокосмической выставки Aero India 2023 на авиабазе Елаханка в Бангалоре.