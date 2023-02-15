«Рособоронэкспорт» обсудит с Индией производство дополнительной партии Су-30МКИ

Михеев сообщил, что Россия обсуждает производство дополнительных Су-30МКИ в Индии

Компания «Рособоронэкспорт» обсуждает производство дополнительной партии российских сверхзвуковых истребителей Су-30МКИ на территории Индии. Об этом генеральный директор компании Александр Михеев сообщил ТАСС.

«Су-30МКИ составляет основу индийской истребительной авиации. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет переговоры о производстве дополнительных самолетов Су-30МКИ на территории Индии», — сказал он на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

Су-30МКИ является версией двухместного многоцелевого истребителя Су-30МК для Индии. Прототип самолета совершил первый полет в 1997 году. Су-30МКИ получил двигатели АЛ-31ФП с отклоняемым вектором тяги и новое бортовое оборудование.

Ранее стало известно, что истребители Су-30МКИ и МиГ-29UPG Военно-воздушных сил Индии открыли летную программу Aero India 2023. Также на мероприятии показали индийский легкий истребитель Tejas, который стал символом выставки.

В октябре 2022 года управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийской компании BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране сообщил, что испытания ракеты BrahMos NG могут начать в 2024 году. Новый боеприпас получат истребители Су-30МКИ.

