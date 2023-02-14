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06:30, 14 февраля 2023Наука и техника

МиГ-29UPG и Су-30МКИ открыли летную программу Aero India 2023

Самолеты МиГ-29UPG и Су-30МКИ ВВС Индии открыли летную программу выставки Aero India 2023

Фото: Amit Dave / Reuters

Истребители Су-30МКИ и МиГ-29UPG Военно-воздушных сил (ВВС) Индии открыли летную программу международной аэрокосмической выставки Aero India 2023 на авиабазе Елаханка в Бангалоре. Об этом сообщает ТАСС.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что эти самолеты составляют основу парка индийских ВВС. Истребители Су-30МКИ произвели в Индии по лицензии.

Также на мероприятии показали индийский легкий истребитель Tejas, который стал символом выставки. Этот самолет остается единственным истребителем, который разработан и производится в Индии.

Су-30МКИ является версией Су-30МК для Индии. Двухместный истребитель получил двигатели с отклоняемым вектором тяги, новое бортовое оборудование и расширенный состав вооружения. Модернизированный для ВВС Индии МиГ-29UPG также получил новое оборудование, включая навигационную систему Thales и нашлемную систему целеуказания Elbit.

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В ноябре 2022 года американское издание 19FortyFive писало, что палубный истребитель МиГ-29К, состоящий на вооружении России и Индии, оснащен радаром, который позволяет обнаруживать наземные цели.

В сентябре журнал Military Watch назвал Су-30МКИ, который поступил на вооружение ВВС Индии в 2002 году, лучшим истребителем в Южной Азии. Самолет может поражать воздушные, наземные и морские цели.

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Даниил Иринин
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