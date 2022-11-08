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16:59, 8 ноября 2022Наука и техника

В США оценили палубную версию МиГ-29

Издание 19FortyFive оценило возможности палубного МиГ-29К с радаром «Жук-МЭ»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Палубная версия российского истребителя МиГ-29, которая состоит на вооружении в Индии и России, получила улучшенный планер и новый радар, позволяющий обнаруживать наземные цели. Возможности палубного истребителя оценил обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

МиГ-29К отличается от базовой версии усиленным шасси и увеличенной площадью крыла. Самолет получил модернизированный планер, который снизил заметность МиГ-29К, и электродистанционную систему управления.

«В конечном итоге он сможет приземляться и взлетать с авианосца Vikrant днем или ночью и в любую погоду, даже в тропическом климате Индийского океана», — пишет Иствуд.

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Палубный истребитель получил радиолокационную станцию (РЛС) «Жук-МЭ», которая позволяет одновременно обстреливать четыре цели. Также РЛС дает возможность поражать наземные цели. МиГ-29К может нести ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля», а также противокорабельные ракеты.

В октябре обозреватель The National Interest Калеб Ларсон отметил, что российский истребитель Су-27, который эксплуатируют почти 40 лет, сохраняет актуальность. Он назвал МиГ-29 «дополнением» к Су-27.

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Даниил Иринин
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