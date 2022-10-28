В США восхитились российским Су-27

TNI: российский Су-27 не перестает быть актуальным

Российский истребитель четвертого поколения Су-27, появившийся почти 40 лет назад, до сих пор не перестает быть актуальным. Об этом на страницах американского журнала The National Interest (TNI) пишет обозреватель Калеб Ларсон.

Эксперт отметил успехи советского конструкторского бюро «Сухой», которое «добилось значительных успехов в разработке самолетов для СССР и России». «Среди этих самолетов — Су-27 времен холодной войны, который продолжает использоваться спустя десятилетия после его создания», — восхищается автор.

По мнению эксперта, истребитель Су-27 будет сохранять актуальность в конфликтах против противников, которые не располагают современными самолетами пятого поколения и развитыми системами противовоздушной обороны. «Первоначальным дополнением к Су-27 был МиГ-29, который аэродинамически аналогичен, хотя и имеет гораздо меньший планер и значительно меньшие возможности», — говорится в публикации.

Ларсон отмечает, что Су-27 разрабатывался в качестве конкурента американским истребителям F-14 Tomcat и F-15 Eagle. «Су-27 развивает максимальную скорость около 2,35 числа Маха и имеет до десяти точек крепления для ракет или бомб», — напоминает издание.

Также обозреватель отмечает выдающуюся маневренность Су-27.

Ранее в октябре американский журнал Military Watch заметил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника.