Дипломат Масленников: ОБСЕ не справилась с урегулированием конфликта на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла содействовать урегулированию украинского кризиса еще на раннем этапе из-за нежелания большинства членов организации. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«Организация [ОБСЕ] с задачей [урегулирования конфликта на Украине] не справилась. Сейчас понятно, что иначе быть не могло, поскольку часть государств ОБСЕ была категорически не заинтересована в мирном исходе», — оценил он роль организации в решении конфликта.

При этом Россия еще в марте 2014 года согласилась на создание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, причем она стала крупнейшим в истории полевым присутствием организации, напомнил дипломат.

Тем не менее миссия постоянно закрывала глаза на преступления украинских властей и саботаж мирного процесса. Именно это, по словам Масленникова, ОБСЕ продолжает делать в отношении Украины в настоящий момент.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич оценил начало председательства Финляндии в организации. По его наблюдению, Хельсинки транслирует проукраинскую позицию, однако явных антироссийских шагов не совершает.