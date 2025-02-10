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11:52, 10 февраля 2025Наука и техника

«Рособоронэкспорт» оценил использование «Панциря-C1М» в реальных боевых условиях

Глава «Рособоронэкспорта» Михеев: ЗРПК «Панцирь-C1М» отлично показал себя в бою
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-C1М» и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» и «Игла-С» отлично показали себя в реальных боевых условиях. Такую оценку ТАСС в ходе международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре привел глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Эти комплексы отлично зарекомендовали себя в реальных условиях, в том числе для поражения беспилотных летательных аппаратов», — сказал руководитель.

Михеев добавил, что на выставке представлен весь спектр современных средств противовоздушной обороны (ПВО) российского производства.

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В декабре холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил, что завершил поставку ракет для ЗРПК «Панцирь» и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» в рамках контракта по графику 2024 года.

В том же месяце представитель холдинга на выставке Vietnam Defense Expo 2024 в Ханое сообщил, что страны Юго-Восточной Азии проявляют большой интерес к зенитному комплексу «Панцирь», который предназначен для защиты объектов от массированных атак дронов.

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