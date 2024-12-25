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19:05, 25 декабря 2024Наука и техника

«Ростех» завершил поставку ракет для «Панциря» в 2024 году

«Ростех» завершил поставку ракет для комплексов «Панцирь» и «Корнет» в 2024 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» завершил поставку ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» в рамках контракта. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" выполнил контракт на поставку зенитных управляемых ракет для ЗРПК "Панцирь" в соответствии с графиком 2024 года. Также в полном объеме в установленные сроки отгружены управляемые ракеты для противотанкового ракетного комплекса "Корнет"», — говорится в сообщении.

В холдинге подчеркнули, что государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполняют своевременно, а по некоторым позициям предприятия опережают график. Теперь «Высокоточные комплексы» приступают в работе над выполнением обязательств 2025 года в рамках ГОЗ.

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Ранее в декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что точность ракеты комплекса «Корнет» позволяет ей залететь в амбразуру блиндажа. Изделие несет боевую часть весом семь килограммов, которая способна пробить более 1000 миллиметров брони за динамической защитой.

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