«Ростех» завершил поставку ракет для «Панциря» в 2024 году

«Ростех» завершил поставку ракет для комплексов «Панцирь» и «Корнет» в 2024 году

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» завершил поставку ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» в рамках контракта. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" выполнил контракт на поставку зенитных управляемых ракет для ЗРПК "Панцирь" в соответствии с графиком 2024 года. Также в полном объеме в установленные сроки отгружены управляемые ракеты для противотанкового ракетного комплекса "Корнет"», — говорится в сообщении.

В холдинге подчеркнули, что государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполняют своевременно, а по некоторым позициям предприятия опережают график. Теперь «Высокоточные комплексы» приступают в работе над выполнением обязательств 2025 года в рамках ГОЗ.

Ранее в декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что точность ракеты комплекса «Корнет» позволяет ей залететь в амбразуру блиндажа. Изделие несет боевую часть весом семь килограммов, которая способна пробить более 1000 миллиметров брони за динамической защитой.