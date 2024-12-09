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18:18, 9 декабря 2024Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о «залетающих в амбразуру» ракетах

«Ростех»: точность российских ПТУР позволяет им залетать в амбразуры блиндажей
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) производства предприятий госкорпорации «Ростех» обладают высокой точностью. Возможности ракет оценил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, ПТУР используют не только против бронетехники, но и для поражения укреплений, укрытий, командных пунктов, вышек связи и огневых точек противника.

«В частности, точность наших ПТУР "Корнет" позволяет залететь в амбразуру блиндажа. Также используется связка ПТУР с БПЛА — получается эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена», — рассказал Оздоев.

Комплекс «Корнет» наводится на цель по лазерному лучу. Его ракета несет боевую часть весом семь килограммов, которая может пробить более 1000 миллиметров брони за динамической защитой.

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