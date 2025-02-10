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16:26, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о маскирующихся под DeepSeek мошеннических программах

Мошенники начали маскировать крадущие данные вирусы под известные нейросети
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники начали маскировать вирусы, крадущие такие конфиденциальные данные, как пароли от соцсетей или портала «Госуслуги», под известные нейросети DeepSeek и ChatGPT. Об этом россиян предупредили киберэксперты, сообщают «Известия».

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала, что одно из поддельных приложений повторяет страницу авторизации в DeepSeek. С его помощью злоумышленники крадут данные учетной записи в сервисе, которые они смогут использовать для доступа к нейросети или другим сервисам.

При этом, добавил IT-эксперт Дмитрий Поморцев, в названии мошеннического приложения может содержаться ошибка. Так, уточнил специалист, вредоносная программа будет носить название DepSek или DeepSee.

Специалисты также напомнили россиянам, что вредоносные программы такого типа распространяются через электронные письма со ссылками или зараженные файлы. Пользователей призвали быть бдительными и, в частности, не устанавливать приложения из сомнительных источников.

Ранее МВД дало россиянам советы по применению нейросетей. В ведомстве призвали не использовать эти инструменты для работы с корпоративной информацией.

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