Россиян предупредили о повышающих риск деменции продуктах

Невролог Лепилова: Жирная и жареная пища повышает риск деменции

Обилие в рационе фастфуда, жареных блюд и жирного мяса вызывает нарушения в организме, которые повышают риск деменции. Об этом предупредила врач-невролог Полина Лепилова в беседе с «Известиями».

Лепилова подчеркнула, что питание является лишь одним из многих факторов, которые провоцируют развитие деменции и болезни Альцгеймера. По ее словам, если часто и в большом количестве есть жареную пищу, продукты с высоким содержанием жиров или маргарина, то в организме будет вырабатываться больше «плохого» холестерина. Со временем это может привести к атеросклерозу — заболеванию, которое наряду с сердечно-сосудистой недостаточностью является прямым фактором риска развития деменции.

Невролог добавила, что жирная и жареная пища также негативно воздействует на нейроны. Она пояснила, что такое питание способствует образованию свободных радикалов и провоцирует воспаление.

Помимо этого, врач призвала не злоупотреблять солью. По ее словам, потребление более пяти граммов соли в сутки провоцирует артериальную гипертензию, которая является фактором риска инсульта и в дальнейшем развития деменции.

Также Лепилова отметила, что риск старческого слабоумия увеличивается из-за регулярного употребления алкоголя. По ее словам, спиртное негативно воздействует на здоровье сосудов и вызывает дефицит витаминов группы В, необходимых для нормальной работы клеток головного мозга.

Ранее гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова рассказала, что физическая активность помогает снизить риск деменции. Она пояснила, что при движении улучшается кровообращение и клетки мозга получают больше кислорода.