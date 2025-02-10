Россиянин описал обед в Кракове фразой «молодая полька накормила от пуза»

Российский путешественник побывал в Польше и описал обед в столовой города Краков фразой «молодая полька накормила от пуза». Своими впечатлениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что заведение было оформлено в деревенском стиле: на стенах были изображены цветы и нанесен орнамент, а также висели различные сельско-хозяйственные атрибуты. Когда официантка узнала, что гость приехал из России, она сразу же предложила ему лучшие местные блюда «с русским уклоном».

«Для русского — русская еда. Вот сейчас попробуешь, как мы готовим ее в Польше, и скажешь, где вкуснее», — процитировал официантку блогер.

Девушка дала автору попробовать традиционный польский суп на курином бульоне — росул (rosół) — и вареники (ruski pirogi) с картошкой и творогом. Из напитков она принесла местное пиво и ягодный компот. Россиянин признался, что за весь обед он отдал 80 злотых (около 1,9 тысячи рублей).

«Кто-то может сказать, что это дорого за такой обед. Но хочу еще раз обратить внимание — заведение очень красиво украшено, а еда действительно вкусная», — отметил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в польской деревне и познакомился с продавщицей местного магазина. По его словам, женщина сразу же решила «пристроить свою непутевую дочку».

