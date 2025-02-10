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14:35, 10 февраля 2025Путешествия

Российская авиакомпания ошибочно перенесла рейс и нарвалась на проверку прокуратуры

Прокуратура проверит «Уральские авиалинии» из-за ошибочной рассылки пассажирам
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ошибочно сделала рассылку сообщений о переносе рейса для пассажиров и нарвалась на проверку. Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что речь идет о рейсе из Минеральных Вод в Москву, который состоялся днем в воскресенье, 9 февраля. По данным телеканала «Москва 24», в этот день утром клиенты российского перевозчика получили сообщения о переносе вылета на два часа и приехали в аэропорт к новому времени. Там они обнаружили, что самолет вылетел по расписанию. В итоге около 20 человек написали жалобу.

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После этого Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку, по результатам которой специалисты дадут оценку законности действий авиакомпании.

Ранее прокуратура уличила другую российскую авиакомпанию, S7, в нарушении прав пассажиров. В августе 2024 года перевозчик не предоставил горячего питания пассажирам самолета, летевшего более пяти часов из Братска в Москву.

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