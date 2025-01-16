Прокуратура уличила российскую авиакомпанию в нарушении прав пассажиров

Прокуратура вменила авиакомпании S7 нарушение прав 150 пассажиров

В августе 2024 года авиакомпания S7 не предоставила горячего питания пассажирам самолета, летевшего «более пяти часов» из Братска в Москву. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей, признав виновны в нарушении части 2 статьи 14.4 КоАП России.

Ранее российскую авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров и не разместила их в отеле во время задержки рейса.

В июле авиакомпания Utair также оставила пассажиров без обеда во время длительной задержки рейса и нарвалась на штраф.