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08:14, 16 января 2025Путешествия

Прокуратура уличила российскую авиакомпанию в нарушении прав пассажиров

Прокуратура вменила авиакомпании S7 нарушение прав 150 пассажиров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В августе 2024 года авиакомпания S7 не предоставила горячего питания пассажирам самолета, летевшего «более пяти часов» из Братска в Москву. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что перевозчика оштрафовали на 30 тысяч рублей, признав виновны в нарушении части 2 статьи 14.4 КоАП России.

Ранее российскую авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров и не разместила их в отеле во время задержки рейса.

В июле авиакомпания Utair также оставила пассажиров без обеда во время длительной задержки рейса и нарвалась на штраф.

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