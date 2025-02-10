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09:25, 10 февраля 2025Наука и техника

Российская БМП-3 в зоне СВО отстрелялась на дальность четыре километра

Минобороны России: БМП-3 в зоне СВО отстрелялась на дальность четыре километра
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Экипаж боевой машины пехоты БМП-3 на полигоне группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ходе начальной подготовки провел стрельбы из закрытой огневой позиции на дальности до четырех километров. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Огонь велся, в частности, из 100-миллиметрового орудия, 30-миллиметровой спаренной автоматической пушки и 7,62-миллиметрового пулемета по имитирующем условного противника мишеням. Также в ходе мероприятия были выполнены задачи по маневрированию.

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Ранее компания «Рособоронэкспорт» в своем Telegram-канале сообщила, что БМП-3, которую доработали с учетом опыта СВО, начали продвигать на экспорт.

Также в феврале холдинг «Высокоточные комплексы» рассказал, что поставил Вооруженным силам России первую в 2025 году партию боевых машин пехоты БМП-3.

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