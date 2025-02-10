США отказались от полетных программ F-35A и F-16 по одной причине

Посол РФ Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57

США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей на юге Индии авиакосмической выставке Aero India 2025, узнав, что на этом мероприятии будет демонстрироваться Су-57. Об этом заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов, сообщает ТАСС.

«Здоровая конкуренция является его неотъемлемой частью [военно-технического сотрудничества между странами]. Главное, чтобы он [этот процесс] осуществлялся не в ущерб интересам нашего сотрудничества [с Нью-Дели]», — высказался он о диверсификации связей Индии в данной области.

По словам глав российского диппредставительства, соперники не готовы к честной борьбе с Россией, поскольку американские компании отказались от полетных программ своих истребителей, узнав об участии Су-57 на Aero India.

Уточняется, что истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие в международном авиасалоне Aero India. Самолет уже прибыл в Бангалор, где 10 февраля открывается выставка.

Ранее замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что Нью-Дели оценивает возможности Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025. Он отметил, что вопросы о покупке Индией новейших истребителей решат представители вооруженных сил страны.