Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 10 февраля 2025Мир

США отказались от полетных программ F-35A и F-16 по одной причине

Посол РФ Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham / Reuters

США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей на юге Индии авиакосмической выставке Aero India 2025, узнав, что на этом мероприятии будет демонстрироваться Су-57. Об этом заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов, сообщает ТАСС.

«Здоровая конкуренция является его неотъемлемой частью [военно-технического сотрудничества между странами]. Главное, чтобы он [этот процесс] осуществлялся не в ущерб интересам нашего сотрудничества [с Нью-Дели]», — высказался он о диверсификации связей Индии в данной области.

По словам глав российского диппредставительства, соперники не готовы к честной борьбе с Россией, поскольку американские компании отказались от полетных программ своих истребителей, узнав об участии Су-57 на Aero India.

Уточняется, что истребитель пятого поколения Су-57Э впервые примет участие в международном авиасалоне Aero India. Самолет уже прибыл в Бангалор, где 10 февраля открывается выставка.

Ранее замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что Нью-Дели оценивает возможности Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025. Он отметил, что вопросы о покупке Индией новейших истребителей решат представители вооруженных сил страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      Российский художник встретился с Папой Римским

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

      В ЦУМе начали продавать гантели за 300 тысяч рублей

      В Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России

      Стало известно о расстреле ВСУ водителей шахтоуправления под Красноармейском

      В российском регионе возбудили дело на сотрудника Госавтоинспекции за взятку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше