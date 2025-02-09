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17:27, 9 февраля 2025Мир

Индия захотела увидеть «захватывающее выступление» новейшего российского истребителя

Замминистра обороны Кумар: Индия оценивает возможности российского Су-57
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Индия оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025. Об этом заявил замминистра обороны южноазиатской республики Санджив Кумар, его цитирует ТАСС.

«Ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу [Aero India 2025]», — сказал Кумар. По его словам, вопросы о том, будет ли Индия приобретать новейшие истребители, решат представители индийских вооруженных сил.

Обновленную летную программу истребителя пятого поколения Су-57Э на выставке Aero Indiа представит российский летчик-испытатель Сергей Богдан. Выставка пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе «Елаханка» в Индии.

В январе заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов допустил, что Воздушно-космические силы России будут использовать Су-57 минимум 50 лет.

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