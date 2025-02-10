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07:46, 10 февраля 2025Россия

Стала известна дата рассмотрения законопроекта об изменении процедуры сдачи ОГЭ

«Ведомости»: Госдума 12 февраля рассмотрит проект об изменении в процедуре ОГЭ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому в пяти регионах России появится возможность сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников только по русскому языку и математике, в среду, 12 февраля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в нижней палате парламента.

Законопроект рассмотрят в первом чтении. Он предполагает, что выпускники смогут сдавать только два предмета — русский язык и математику — вместо обязательных четырех, два из которых ученик выбирает сам. Так будет возможно поступить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии, где аттестат об основном общем образовании выдадут в том числе и после сдачи двух предметов.

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Комитет Госдумы о просвещению одобрил соответствующую инициативу 6 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого сообщал, что законопроект будет рассмотрен в феврале в приоритетном порядке. Если такая схема окажется эффективной, ее, по его словам, можно будет распространить по всей стране.

Инициативу по изменению процедуры сдачи ОГЭ поддержал и Рособрнадзор. Там заявили, что давно говорят о необходимости модернизации порядка проведения ГИА. Так, предлагается учитывать результаты аттестации при поступлении в техникумы, колледжи, а также в 10 класс.

ЖЗЛ
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