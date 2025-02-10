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20:48, 10 февраля 2025Культура

Стало известно об экскурсиях на могилу Заворотнюк

К могиле актрисы Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На могилу актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня», начали водить экскурсии. Об этом сообщает «ТВЦ».

По информации телеканала, небольшие группы по несколько человек в сопровождении экскурсоводов ходят к месту захоронения Заворотнюк на так называемой «алее звезд» Троекуровского кладбища Москвы.

Уточняется, что среди участников не только поклонники творчества артистки, но и случайные прохожие, которые замечают необычное место: по периметру могилы стоят маленькие ели, в центре — цветы, фотографии, свечи и игрушки, оставленные фанатами.

Ранее стало известно о беременности дочери Заворотнюк Анны. Ее супругом стал 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов.

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