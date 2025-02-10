Стало известно об экскурсиях на могилу Заворотнюк

К могиле актрисы Анастасии Заворотнюк начали водить экскурсии

На могилу актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня», начали водить экскурсии. Об этом сообщает «ТВЦ».

По информации телеканала, небольшие группы по несколько человек в сопровождении экскурсоводов ходят к месту захоронения Заворотнюк на так называемой «алее звезд» Троекуровского кладбища Москвы.

Уточняется, что среди участников не только поклонники творчества артистки, но и случайные прохожие, которые замечают необычное место: по периметру могилы стоят маленькие ели, в центре — цветы, фотографии, свечи и игрушки, оставленные фанатами.

Ранее стало известно о беременности дочери Заворотнюк Анны. Ее супругом стал 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов.