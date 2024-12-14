Стало известно о беременности дочери Заворотнюк

Дочь Заворотнюк объявила о первой беременности

Дочь Анастасии Заворотнюк Анны заявила о беременности. Этой новостью она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Анна выложила фото, на котором заметен округлившийся живот. «Очень ждем тебя», — подписала пост девушка.

В июне 2024 года стало известно, что мужем дочери Заворотнюк стал 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов. Он является генеральным директором в международной торговой корпорации Pamo Global, которая находится в Дубае.

Незадолго до этого, 30 мая, сообщалось, что не стало матери Анны — звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, долгое время боровшейся с раком. Анна говорила, что пережить утрату ей помогает муж.