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11:20, 10 февраля 2025Путешествия

У самолета с россиянами на борту возникла проблема с шасси во время полета

Aviaincident: Экипаж Utair доложил о неуборке шасси на высоте 2,7 тысячи метров
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании Utair возникла проблема с шасси во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Вечером 9 февраля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург.

Когда лайнер поднялся на высоту 2,7 тысячи метров после взлета, экипаж доложил о неуборке всех стоек шасси. Однако через две минуты пилоты сообщили, что проблему удалось устранить.

Экипаж продолжил путь в аэропорт Пулково, о нештатной посадке не сообщалось.

В тот же день самолет Як-42 авиакомпании «ИжАвиа» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. Причина неисправности не уточнялась.

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