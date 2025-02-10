У самолета с россиянами на борту возникла проблема с шасси во время полета

Aviaincident: Экипаж Utair доложил о неуборке шасси на высоте 2,7 тысячи метров

У самолета российской авиакомпании Utair возникла проблема с шасси во время полета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Вечером 9 февраля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург.

Когда лайнер поднялся на высоту 2,7 тысячи метров после взлета, экипаж доложил о неуборке всех стоек шасси. Однако через две минуты пилоты сообщили, что проблему удалось устранить.

Экипаж продолжил путь в аэропорт Пулково, о нештатной посадке не сообщалось.

В тот же день самолет Як-42 авиакомпании «ИжАвиа» экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поломки. Причина неисправности не уточнялась.