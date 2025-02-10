В МИД оценили текущую роль России в ОБСЕ

Дипломат Масленников: Участие России в ОБСЕ доказывает провал ее изоляции

Россия полноценно участвует в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и это доказывает провал попыток ее международной изоляции со стороны стран Запада. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«Участие России в ОБСЕ — это яркий пример того, что попытки международной изоляции нашей страны провалились», — оценил он текущую роль РФ в организации.

По словам дипломата, еще с 2014 года Россию пытались подвернуть остракизму в организации, однако она продолжает оставаться площадкой для обмена мнений и доведения российской позиции до европейских стран и США. Это обеспечивает, прежде всего, действующее в ОБСЕ правило консенсуса.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о проблемах для Москвы в организации. По его словам, председательство Финляндии внушает тревогу для будущего всего формата в целом.