В МИД рассказали о готовности России к диалогу с Трампом

Замглавы МИД Рябков: Команда Трампа выразила интерес к диалогу с Россией

Команда президента США Дональда Трампа выразила интерес к возобновлению диалога с Россией, и Москва к нему готова. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией», — рассказал дипломат.

По словам замминистра, российская сторона всегда открыта к диалогу, но лишь «на равноправной, взаимоприемлемой основе».

Ранее Рябков заявил, что первый шаг в нормализации отношений должны сделать именно США. По его словам, Москва готова договариваться с Вашингтоном в режиме жесткого торга.