В МИД заявили о планах Запада превратить Южный Кавказ в арену конфонтации

Галузин: РФ отвергает планы Запада превратить Южный Кавказ в арену конфронтации

Россия отвергает планы стран Запада превратить Южный Кавказ в арену геополитической конфронтации. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Мы отвергаем западные замыслы превращения Южного Кавказа в арену геополитической конфронтации», — рассказал дипломат.

По его словам, Москва будет делать все, чтобы уберечь регион от хаотизации и превратить его в зону процветания.

Ранее Галузин заявил, что Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с Россией и объединениями, где она участвует. «В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле разведывательную миссию ЕС закрепиться "на земле"», — заявил он.