В МИД заявили о попытках Запада поссорить Армению с Россией

Замглавы МИД Галузин: Запад подстрекает Армению к разрыву с Россией

Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с Россией и объединениями, где она участвует. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передаетРИА Новости.

«В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле, разведывательную, миссию ЕС закрепиться "на земле"», — заявил он. Галузин отметил, что таким образом он хочет заменить собой Россию для Еревана.

В январе 2023 года была создана миссия Европейского союза в Армении (EUMA). Она призвана способствовать урегулированию конфликта между Ереваном и Баку. Инициатива была также объектом критики со стороны властей Азербайджана из-за продолжения своей работы после завершения «горячей фазы» войны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил происходящее на Южном Кавказе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. «В Белом доме состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом», — заявили в пресс-ведомстве главы кабмина республики.