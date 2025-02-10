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08:58, 10 февраля 2025Бывший СССР

В МИД заявили о попытках Запада поссорить Армению с Россией

Замглавы МИД Галузин: Запад подстрекает Армению к разрыву с Россией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Запад подстрекает Армению к разрыву отношений с Россией и объединениями, где она участвует. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передаетРИА Новости.

«В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле, разведывательную, миссию ЕС закрепиться "на земле"», — заявил он. Галузин отметил, что таким образом он хочет заменить собой Россию для Еревана.

В январе 2023 года была создана миссия Европейского союза в Армении (EUMA). Она призвана способствовать урегулированию конфликта между Ереваном и Баку. Инициатива была также объектом критики со стороны властей Азербайджана из-за продолжения своей работы после завершения «горячей фазы» войны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил происходящее на Южном Кавказе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. «В Белом доме состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом», — заявили в пресс-ведомстве главы кабмина республики.

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