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08:45, 7 февраля 2025Бывший СССР

Пашинян обсудил ситуацию на Кавказе с вице-президентом США

Пашинян обсудил ситуацию на Кавказе с вице-президентом США Вэнсом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на Южном Кавказе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Сообщение опубликовано на официальной странице армянского правительства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Белом доме состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом», — сообщили в пресс-службе правительства Армении. Уточняется, что стороны затронули региональные проблемы, а также вопросы двусторонних отношений.

Ранее Пашинян запланировал визит в США без встречи с президентом страны Дональдом Трампом. При этом политик назвал важной поездку в Вашингтон.

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