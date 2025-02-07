Пашинян обсудил ситуацию на Кавказе с вице-президентом США

Пашинян обсудил ситуацию на Кавказе с вице-президентом США Вэнсом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на Южном Кавказе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Сообщение опубликовано на официальной странице армянского правительства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Белом доме состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом», — сообщили в пресс-службе правительства Армении. Уточняется, что стороны затронули региональные проблемы, а также вопросы двусторонних отношений.

Ранее Пашинян запланировал визит в США без встречи с президентом страны Дональдом Трампом. При этом политик назвал важной поездку в Вашингтон.