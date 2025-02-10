В популярном у туристов российском регионе объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение

На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 11 по 13 февраля в горах популярного у туристов российского региона будет лавиноопасно выше 2000 метров.

В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности. «Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин, — добавили они. — Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин. Отмечается, что до 12 февраля в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от 1,5 тысячи метров.