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12:26, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала раскрыла впечатления от поездки в Северную Корею

Военкор Наумова заявила, что КНДР произвела на нее положительное впечатление
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Известная российская военная корреспондентка, ведущая программы «Мы живы!» на Первом канале Марьяна Наумова, побывавшая в КНДР, раскрыла впечатления от поездки. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube, она заявила, что страна произвела на нее максимально положительное впечатление.

Наумова рассказала, что всегда придерживалась социалистических взглядов, поэтому ей было интересно посетить Северную Корею. Она объяснила, что в 2014 году написала письмо корейскому лидеру Ким Чен Ыну через сайт консульства страны и получила приглашение. Журналистка уточнила, что расходы на дорогу и проживание оплатила принимающая сторона.

«Я реально была впечатлена тем, что там масштабно, красиво, чисто», — описала она свои эмоции от поездки в КНДР. Наумова также вспомнила, что ее водили на экскурсию в медицинские центры и спортивные комплексы.

Кроме того, отметила военкор, она считает правильным отношение жителей Северной Кореи к своему лидеру. «Мне кажется, он все делает правильно. Мне кажется, лидером страны должны вдохновляться и как минимум с уважением [к нему] относиться», — заключила Наумова.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев развеял популярный миф о КНДР. По его словам, жители страны, вопреки представлениям, ведут полноценную жизнь.

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