Военкор рассказала о жизни мирного населения в ДНР

Военкор Наумова заявила, что мирные жители ДНР сильно устали от боевых действий

Известная российская военная корреспондентка Марьяна Наумова рассказала, как живет мирное население в прифронтовых городах Донецкой народной республики (ДНР) и других регионов. Подробности она раскрыла в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Наумова заявила, что чаще всего посещает донецкое направление, так как нашла там друзей, однако бывает и на луганском, херсонском, харьковском и запорожском направлениях. По ее словам, жизнь мирного населения в городах и поселках во многом зависит от близости линии фронта. Журналистка объяснила, что те, кто живут в городах под обстрелами, хотят прекращения огня. В населенных же пунктах, находящихся дальше от боевых действий, у жителей есть потребности в восстановлении инфраструктуры.

«В каком-то поселке есть вода, в каком-то нет. Где-то хотят, чтобы провели транспорт, наконец дали автобус, починили дороги. Везде все по-разному. Люди на самом деле очень сильно устали [от боевых действий]», — описала ситуацию в прифронтовых городах Наумова.

Ранее известная телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко), побывавшая в Донбассе, рассказала о своих впечатлениях от поездки. Журналистка сравнила визит с посещением святого места.