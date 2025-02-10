Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:33, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Военкор рассказала о жизни мирного населения в ДНР

Военкор Наумова заявила, что мирные жители ДНР сильно устали от боевых действий
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Марьяна Наумова

Марьяна Наумова. Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / RuTube

Известная российская военная корреспондентка Марьяна Наумова рассказала, как живет мирное население в прифронтовых городах Донецкой народной республики (ДНР) и других регионов. Подробности она раскрыла в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Наумова заявила, что чаще всего посещает донецкое направление, так как нашла там друзей, однако бывает и на луганском, херсонском, харьковском и запорожском направлениях. По ее словам, жизнь мирного населения в городах и поселках во многом зависит от близости линии фронта. Журналистка объяснила, что те, кто живут в городах под обстрелами, хотят прекращения огня. В населенных же пунктах, находящихся дальше от боевых действий, у жителей есть потребности в восстановлении инфраструктуры.

«В каком-то поселке есть вода, в каком-то нет. Где-то хотят, чтобы провели транспорт, наконец дали автобус, починили дороги. Везде все по-разному. Люди на самом деле очень сильно устали [от боевых действий]», — описала ситуацию в прифронтовых городах Наумова.

Ранее известная телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко), побывавшая в Донбассе, рассказала о своих впечатлениях от поездки. Журналистка сравнила визит с посещением святого места.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

      Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

      Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

      В ЕК призвали Украину пересмотреть условия военного положения

      Дочь Любови Толкалиной показала обнаженные фото

      Россиянин с ножом атаковал машину росгвардейцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше