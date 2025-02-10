Врач назвала самый неполезный вид хлеба

Эндокринолог Михалева назвала белый хлеб высшего сорта наименее полезным

Полезный свойства хлеба зависят от того, из какой муки и какого сорта он приготовлен, рассказала эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Самый неполезный вид хлеба она назвала в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам врача, правильный хлеб содержит множество ценных питательных веществ, в том числе магний, калий, марганец, медь, селен, цинк, витамины группы В, а также сложные углеводы и клетчатку. Однако их содержание зависит от того, какая мука использовалась для выпечки: в ржаном хлебе больше полезных веществ, чем в пшеничном.

Кроме того, важно, обращать внимание на сорт муки. Михалева объяснила, что полезнее всего хлеб из цельнозерновой муки, затем — хлеб из муки второго и первого сорта. Врач подчеркнула, что эти виды муки содержат компоненты оболочки зерна, в которой и находятся полезные вещества. «Белый хлеб высшего сорта наименее полезен и является в основном источником углеводов», — добавила эндокринолог.

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