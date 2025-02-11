ФБР обнаружило 14 тысяч засекреченных страниц по делу Кеннеди

Axios: ФБР нашло 2400 секретных документов по делу Кеннеди

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило около 2,4 тысячи секретных документов, связанных с делом 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Об этом стало известно Axios.

В документах, которые до сих пор еще не опубликованы, содержатся 14 тысяч страниц. ФБР обнаружило их в ходе проверки, инициированной главой государства Дональдом Трампом.

Указ о рассекречивании всех документов, касающихся дела Джона Ф. Кеннеди, Трамп подписал 23 января. С тех пор у спецслужб есть 45 дней на составление плана публикации записей. Когда именно будут обнародованы документы, пока не известно.

Покушение на Джона Кеннеди произошло в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что преступление совершил Ли Харви Освальд. Племянник экс-президента Роберт Кеннеди-младший обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в причастности к устранению своего дяди.